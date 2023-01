Sanità malata | la grande fuga dagli ospedali

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Di contraddizioni, così come di virtù, il nostro Paese ne ha in abbondanza, ma quando queste interessano un capitolo decisivo per la qualità della vita come quello delladiventa difficile cullarsi nella speranza che in futuro le cose vadano meglio. Anni di tagli allapubblica presentano il conto. Le Regioni però non hanno risposte strutturali Se sto male, hic et nunc, devo avere la certezza di recarmi nel più vicino presidioero e trovare un medico – con quella determinata specializzazione – pronto a curarmi. Se siamo in Calabria questo medico è probabile che parli un italiano non perfetto, non perché ceda a forme dialettali locali, ma perché viene da Cuba per sopperire alla mancanza di omologhi italiani che migrano nella ridente Germania dove il sistema sanitario si presenta decisamente più attrattivo del nostro, ...