Sanità | esperti | ‘no marce indietro su rooming-in per carenze | aiutare con empatia’

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – “La moderna organizzazione delle Maternità attualmente prevede la gestione congiunta di madre e bambino, il cosiddetto-in, che va proposto fornendo il necessario sostegno pratico e psicologico alla nuova famiglia”. Un supporto “individualizzato ed empatico”. E “la carenza a livello nazionale del personale sanitario, pesantemente sofferta anche nell’area del percorso nascita, non è motivo sufficiente per giungere ad ipotizzare proposte assistenziali involute e di minore qualità come la gestione separata di madre e bambino”. E’ il messaggio lanciato daglidell’area materno-infantile: ginecologi, ostetrici, neonatologi, pediatri. Gli specialisti affrontano in una nota congiunta una riflessione dopo il caso del neonato trovato morto all’Ospedale Pertini di Roma nel letto dove la mamma lo aveva allattato e si era ...

