Salta il secondo giorno di sciopero dei benzinai Ora deciderà il Parlamento

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Dopo una trattativa serratissima con il governo irevocano ildi: i self service hanno riaperto già alle 19, giovedì il servizio sarà regolare, come proposto martedì sera da Faib Confesercenti. Una scelta che "non vuol dire smontare la partita", frenano però i gestori, perché "la mobilitazione rimane in piedi" e "se il decreto legge dovesse uscire dalcosì come è stato proposto il 14-15 gennaio noi torneremo alla carica con la mobilitazione perché è inattuabile e inutilmente punitivo nei confronti dei gestori", spiega il presidente Fegica Roberto Di Vincenzo al termine delincontro in 24 ore, convocato al Mimit per spiegare i termini dell'apertura annunciata dal governo. "È stato apprezzato - commenta il ministro delle Imprese Adolfo ...