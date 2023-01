... 2 nel quarto game in cui ha perso la battuta lanciando laavanti 3 - 1, altri 2 dopo il game del contro break per il 3 pari, 2 nell'ottavo game nel break per il 5 - 3, uno nel 1° ...... 2 nel quarto game in cui ha perso la battuta lanciando laavanti 3 - 1, altri 2 dopo il game del contro break per il 3 pari, 2 nell'ottavo game nel break per il 5 - 3, uno nel 1° ...

Sabalenka schiaccia la Vekic, Linette sorprende la Pliskova Tiscali

Osaka, un ritiro da Melbourne che assomiglia a un addio La Stampa

Tennis 2023 parte dall'Australia,entusiasmo per Djokovic > JUORNO.it JUORNO.it

Morto il giornalista Mario Sconcerti Tiscali