(Di mercoledì 25 gennaio 2023) E ora Arynaci spera davvero. La 24enne tennista bielorussa sembra pronta a vincere il primo Slam della carriera dopo non essere mai arrivata in finale: tre semifinali, altrettanti sconfitte.

, le quote Per tutti i principali bookmaker non c'è partita:nettamente favorita. La quota per la vittoria di Aryna è di 1.22 per Betfair, 1.18 per PlanetWin, 1.17 per ...Laaffronterà la polaccain ...

Sabalenka-Linette pronostico, Australian Open: over 9.5 game nel 1° set La Gazzetta dello Sport

Tennis: Australia; Linette e Sabalenka in semifinale Agenzia ANSA

Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 10. Sarà semifinale a sorpresa tra Magda Linette e Aryna Sabalenka LiveTennis.it

Tennis, Australian Open: Sabalenka e Linette volano in semifinale Tuttosport

Australian Open 2023, risultati tabellone donne 25 gennaio: la seconda semifinale sarà tra Magda Linette ed Aryna Sabalenka OA Sport

Si trovano dei Linette e dei Linetty anche in Canada ... virtualmente la numero 22 e sta per giocarsi l'accesso alla finale sfidando la bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie 5 degli Australian ...A seguire la seconda semifinale, che vedrà fronteggiarsi Magda Linette ed Aryna Sabalenka non prima delle 11:00. La tigre bielorussa è la favorita dei pronostici, anche se la tennista polacca si è ...