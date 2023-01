(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Arynase la vedrà contro Magdanella seconda semifinale femminile degli(cemento outdoor). Prosegue l’imbattibilità della bielorussa, che si è presentata a Melbourne dopo aver inaugurato il nuovo anno vincendo il titolo nel torneo WTA 500 di Adelaide 1. Grazie al facile successo sulla croata Donna Vekic ai quarti di finale ha raggiunto il penultimo atto dello Slamo per la prima volta in carriera. Contro la numero 45 del ranking mondiale, un’esordiente a certi livelli, partirà abbondantemente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. La polacca è reduce dal successo contro pronostico sulla ceca Karolina Pliskova. Non sembra, però, avere le armi sufficienti per poter impensierire, apparsa ...

...è rivelata. La quale, pur sbagliando molto, ha servito meglio ed ha messo a segno, comunque, un buon numero di vincenti da fondocampo. Per lei ora l'impegno in semifinale con Magda, ......scontrarsi la polacca che non ti aspetti Magda- seconda tennista più agée della storia a qualificarsi per il suo primo penultimo atto Slam - con la quinta forza del tabellone Aryna...

Sabalenka ai quarti, Garcia eliminata dalla Linette Tiscali

Sabalenka-Linette in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023 SPORTFACE.IT

Sorpresa Linette, batte Garcia ed è ai quarti. Sabalenka elimina Bencic in due set La Gazzetta dello Sport

Australian Open, programma 26 gennaio: Rybakina-Azarenka alle 7:30, a seguire Linette-Sabalenka Ubitennis

Australian Open 2023, risultati tabellone donne 25 gennaio: la seconda semifinale sarà tra Magda Linette ed Aryna Sabalenka OA Sport

Si è conclusa la decima giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, degli Australian Open 2023 di tennis: oggi, mercoledì 25 gennaio, in campo, per i quarti di finale, la parte ...AUSTRALIAN OPEN – La bielorussa conferma quanto di buono fatto vedere all’ultimo US Open e rimane tra le prime 4 in un grande slam superando Donna Vekic in un’o ...