Russia | tombe nel cimitero Wagner aumentate di 7 volte in 2 mesi

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ilutilizzato dal gruppoper la sepoltura dei mercenari uccisi nel villaggio di Bakunsk, Krasnodar Krai, è aumentato di 7negli ultimi. Lo scrive il New York Times, dopo aver analizzato immagini e video satellitari che mostrano "ilin espansione: una rara testimonianza visiva del danno che l'invasione dell'Ucraina sta arrecando a, in particolare ai suoi soldati di base". Un'immagine satellitare scattata il 24 gennaio mostra circa 170 sepolture nell'area deldove sono sepolti i combattenti, e questo numero è aumentato di quasi 7rispetto a quanto era visibile in analoghe immagini satellitari solo duefa. Il quotidiano americano rileva che ...

Tutto il mondo non occidentale ha visto il 18 gennaio Vladimir Putin commemorare ledei caduti della Seconda guerra mondiale in. Inoltre, in precedenza, Putin il 17 gennaio ha presentato ...... pubblicato sui social ucraini, mostra un piccolo cimitero con centinaia didove secondo il ... ha dichiarato in un'intervista al Guardian - realizzata il mese scorso inma pubblicata ieri, ...

Il cimitero utilizzato dal gruppo Wagner per la sepoltura dei mercenari uccisi nel villaggio di Bakunsk, Krasnodar Krai, è aumentato ...I mercenari caduti vengono sepolti in un cimitero poco lontano da Krasnodar o nella cappella del gruppo. Nelle ultime settimane il gruppo ha perduto centinaia di uomini in Donbass ...