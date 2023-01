Russia esclusa dalla cerimonia per liberazione Auschwitz

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) I rappresentanti russi non sono stati invitati alle commemorazioni del 78esimo anniversario dellada parte dell'Armata Rossa del campo di sterminio nazista di- Birkenau, in ...

I rappresentanti russi non sono stati invitati alle commemorazioni del 78esimo anniversario della liberazione da parte dell'Armata Rossa del campo di sterminio nazista di Auschwitz - Birkenau, in ...

(ANSA) - VARSAVIA, 25 GEN - I rappresentanti russi non sono stati invitati alle commemorazioni del 78esimo anniversario della liberazione da parte dell'Armata Rossa del campo di sterminio nazista di ...