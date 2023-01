Russia | attivisti anti-Putin cercano di ostacolare la guerra in Ucraina

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)stanno cercando di rallentare la macchina dadella. BOAK, un’organizzazione di combattimento anarco-comunista, ha compiuto numerosi attacchi contro punti strategici per l’esercito russo. Uno degli obiettivi preferiti di BOAK sono le ferrovie, che l’esercito utilizza per spostare i rifornimenti in prima linea.dilaUn