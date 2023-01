- Il Cavaliere rischia sei anni di carcere per corruzione di testimoni e la Procura si gioca molto su un caso che va avanti da tredici anni, soprattutto dopo che ha già perso il primo processo sulle ...E' "umanamente comprensibile" da parte della Procura "prendere le distanze da quei due processi" di Siena e di Roma, filoni del casonei quali Silvio Berlusconi è stato già assolto, ma "non lo è tecnicamente, anche perché sembra come la mamma che non vuole più riconoscere il figlio", perché quei due procedimenti sono nati ...

Ruby ter, la difesa di Berlusconi: "Già assolto due volte, ma il giudice non lo riconosce" IL GIORNO

Ruby ter, la Procura 'Condannate Berlusconi' TGLA7

Ruby Ter, assoluzione Berlusconi-Apicella: "Non c'è prova accordo corruttivo" Adnkronos

Ruby Ter: giudici, no prova di accordo corruttivo Berlusconi-Apicella-2- LaPresse LAPRESSE

Luca Zaia: “Il Sud non perda questo treno, l’autonomia sarà il Rinascimento” La Stampa

Nel processo di Siena e in quello romano, il Cavaliere è stato assolto sempre perché "il fatto non sussiste". L'avvocato di Barbara Guerra ha annunciato che la giovane vuole rendere dichiarazioni spon ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...