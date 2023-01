Ruben Rigillo alle prese con 'Lo strano caso del dr. Jekyll e mr. Hyde'

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – E’ sicuramente uno “” quello che vede coinvolto – o sarebbe più giusto dire ‘coinvolti’ al plurale? – il dottore mister Hyde, personaggi ‘due in uno’ creati dalla fantasia del romanziere scozzese Robert Louis Stevenson, protagonisti del libro di successo con più versioni e adattamenti cinematografici, ‘Lodel dr.e di mr.appunto, ora proposto nella sua riduzione teatrale dal regista Matteo Tarasco, cona vestire i duplici panni del medico virtuoso e benefattore e del ‘lupo mannaro’ assassino. Con lui in scena, fino al 12 febbraio al teatro Ciak di Roma, anche Linda Manganelli, Enrico Ottaviano, Giovanni Carta e Amedeo D’Amico. La vicenda, come è noto, si ...