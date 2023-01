Rubano in un negozio al Vomero | denunciate due ragazze

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariatosono intervenuti, ieri pomeriggio, in un esercizio commerciale di via Scarlatti, a Napoli, per una segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che due donne erano state fermate da un addetto all’accoglienza in quanto, poco prima, avevano fatto scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio nell’uscire dall’attività commerciale poiché avevano asportato diversi prodotti nascondendoli negli zaini; inoltre, hanno constatato che la merce, del valore di circa 655 euro, era stata danneggiata. Due 16enni napoletane sono stateper furto aggravato ed affidate ai genitori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

