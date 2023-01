Ruba ostie consacrate e arredi sacri in chiesa dopo ver bevuto troppo vino | il giudice lo assolve Cosa è successo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Aveva preso un crocifisso usandolo come piede di porco per forzare il tabernacolo delladi Muceno, nel Varesotto. Poi prese la pisside - la coppa in cui erano custodite trenta-...

... avevano incastrato un 28enne, già noto alle Forze dell'ordine, e in casa sua i carabinieri avevano trovato la refurtiva (che fu restituita alla chiesa per il restauro) ma non le. Nonna ...consacrate e arredi sacri in chiesa dopo ver bevuto troppo vino: il giudice lo assolve. Cosa è successo Aria polare artica dalla Russia verso l'Italia Dalla posizione meridionale ...

Porto Valtravaglia: forza tabernacolo con il crocifisso e ruba ostie. Assolto Il simbolo della morte di Gesù utilizzato come piede di porco. Il giudice: "Fatto di particolare tenuità", data anche la ...