Rovinoso peto in diretta | chi è stato | ecco il video | imbarazzo totale | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nel corso dell'ultimo appuntamento della BoboTv su Twitch si è verificato un episodio a dir poco curioso, che è subito diventato virale sui social. Mentre Lele Adani stava analizzando la grande vittoria per 4-0 della Lazio ai danni del Milan, qualcuno in sottofondo ha avuto problemi di flatulenza, a giudicare dai rumori che sono ben distinguibili. “Sarà stata una ‘ventata' di Ventola?”, ha ironizzato Dagospia. “Fantantonio che ha esagerato con riso, patate e cozze? - ha aggiunto il sito di D'Agostino - Lele Adani in ‘turbolenza charrua'? Oppure il meteorismo del bomber Bobo Vieri?”. Al di là del “puzzetta-gate”, la puntata della BoboTv ha fatto discutere soprattutto per gli attacchi che Antonio Cassano ha rivolto a Fabio Caressa. Oggetto del contendere èSkriniar, che secondo il giornalista di SkySport è un buon difensore ma sostituibile. “In Italia ci ...