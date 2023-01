Roma | Zaniolo lavora a Trigoria | Mourinho segue la primavera

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nuova giornata di lavoro aper ladi Josèin vista della sfida contro il Napoli di domenica. Nicolòsi è allenato nuovamente in gruppo ma con ogni probabilità al ‘Maradona’ non ci sarà. La società giallorossa a sei giorni dalla chiusura del calciomercato invernale aspetta passi concreti dal Milan, unica squadra in corsa al momento per l’acquisto del classe 1999. Domani intanto dovrebbe tornare are con i compagni Lorenzo Pellegrini, che sta smaltendo il fastidio alla coscia destra che lo ha costretto ad assistere dalla panchina alla vittoria contro lo Spezia. Intanto, Josèsi è concesso un antipasto di Derby del Sole al ‘Tre Fontane’, dove laha battuto 2-1 i pari età del Napoli nel match ...