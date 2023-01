Roma | Zaniolo ha voglia di Milan e abbassa le pretese | ecco lo stipendio

E' un atto di accusa nei confronti di Tiago Pinto l'editoriale di Alfredo Pedullà per Sportitalia.com. L'esperto di mercato parla del ds dellae scrive tra l'altroA pensarci bene, non sorprende che questa sia una storia di totem rossoneri. Per NicolòKakà era il mito del passato, Ibrahimovic quello del presente, ma a essere il vero motore ...della. ...

Roma, cessione Zaniolo: la frase di Massara che apre al passaggio al Milan Corriere dello Sport

Cessione o reintegro: tutti gli scenari sul futuro di Zaniolo Corriere dello Sport

Milan, Maldini in campo per Zaniolo ForzaRoma.info

Zaniolo, ambigua offerta del Newcastle: la decisione della Roma La Lazio Siamo Noi

In sostituzione la Roma starebbe già pensando a come rimpiazzarlo. Cresce l’interesse per il catalano ex Atalanta Gerard Deulofeu ora all’Udinese. A parte Zaniolo, la Roma dovrà fare a meno anche di ...L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha comunicato le ultime novità sulla trattativa per il trequartista ex Inter. Dagli studi di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha aggiornato la situazione che vede i ...