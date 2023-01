“Roma | vincitrice nel 2023 | ripetiamo il successo dopo anni di attesa!”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tammy Abraham, attaccante della, ha rilasciato un’intervista al portale inglese Swm Exclusive, nella quale ha espresso la sua speranza di vincere qualcosa quest’anno con la. Un traguardo che, secondo lui, sarebbe il coronamento di un anno davvero speciale, poiché si prepara a diventare padre. Abraham ha ricordato con entusiasmo la vittoria della Conference League dello scorso anno, che nessuno si aspettava: “Vincere un trofeo europeo al primo anno con laè stato incredibile“. Unche ha reso ancora più speciale la sua scelta di trasferirsi in Italia: “Accettare lasi è rivelato fantastico. Certo, ho dovuto adattarmi rapidamente e a volte mi manca sentire la lingua inglese, ma qui è il posto giusto per me. Penso che fosse il momento giusto per andare via dall’Inghilterra, ...