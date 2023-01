Roma | picchia l’ex fidanzata in strada | grave ragazza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ha chiamato la Polizia e ha chiesto aiuto: aveva bisogno di loro, di qualcuno che si prendesse cura di lei. Di lei che poco prima, a quanto pare, sarebbe statata, pestata di botte, dal suo ex fidanzato in, nei pressi della fermata della linea A della metropolitana di, quella di Arco Travertino. La telefonata agli agenti di Polizia ieri pomeriggio, poco dopo le 14: ora bisogna capire cosa sia successo, perché la donna si trovava lì. Aveva un appuntamento con il suo aggressore? Lui l’ha inseguita, l’hata e poi è fuggito, facendo perdere le proprie tracce? L’aggressione alall’Arco di Travertino aLa Polizia sta continuando a indagare sulla vicenda, tutto è in fase di accertamento. La donna è stata portata in ospedale dal personale sanitario del 118, ...