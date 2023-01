Roma | mazzette in cambio di falsi certificati di invalidità | arrestato ortopedico Asl e operatore sanitario

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Vuoi ottenere parere positivo alla tua pratica die per avere tutti vantaggi relativi alla legge 104, come permessi al lavoro, tagliando sull’auto che consente parcheggi gratis e passaggio nella zona Ztl gratuito e tante altre cose? Basta pagare lealle persone giuste. È questa l’ipotesi di resto per la quale nella mattina di oggi, 25 gennaio, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Nas di– coadiuvati da quelli del locale Comando Provinciale – hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 2 persone. Si tratta di un medico specialistain servizio presso una struttura ospedaliera pubblica della Capitale e di un ...