Roma Incendio appartamento a Bastogi | l’allarme dei residenti | “Siamo stati abbandonati”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Unha quasi completamente distrutto unal secondo piano di una palazzina di via Piolti de Bianchi al civico numero 259, nel quartiere di. L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo e provvidenziale, hanno salvato un ragazzo che dormiva, trasportandolo in ospedale con un principio di intossicazione e sono riusciti a portare in salvo anche un gatto. Una famiglia è rimasta senza casa a causa dell’Purtroppo l’, abitato da una famiglia è andato quasi completamente distrutto dalle fiamme. In sette abitavano in quella casa, la mamma disabile il compagno e cinque figli e per fortuna tre dei cinque erano a scuola nel momento in cui è divampato l’. Ora quella famiglia è stata accolta dalle suore in via Don Gnocchi. È stata data ...