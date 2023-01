(Di mercoledì 25 gennaio 2023)annuncia la nomina diquale regional Ceo Western Europe in aggiunta al ruolo di Chief Country Officer diItalia. Il nuovo ruolo comprende la supervisione delle attività della banca in Belgio, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Svizzera.continuerà a riportare a Claudio de Sanctis, Ceo Europa Medio Oriente e Africa (EMEA) e head of International Private. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Dal 23 gennaio 2023, si ampliano le responsabilità diin Deutsche Bank. Al ruolo di chief country officer Italia, il manager aggiunge quello di regional ceo Western Europe, che comprende la supervisione delle attività della banca in ..., gia' responsabile di Deutsche Bank in Italia, e' stato nominato regional ceo western Europe, 'ruolo che comprende la supervisione delle attivita' della banca in Belgio, Francia, ...

Roberto Parazzini, ceo Europa Ovest di Deutsche Bank Primaonline

Roberto Parazzini Ceo di Deutsche Bank per l'Europa Ovest ... Il Denaro

Deutsche Bank nomina Roberto Parazzini ceo Europa Occidentale SimplyBiz - Dedicato a chi opera nel mondo del credito

Sforbiciata ai bonus in banca. Nel 2023 tagli fino al 50 ... Milano Finanza

Speciale Aumento Contributi 2023 Archivi SimplyBiz - Dedicato a chi opera nel mondo del credito

Deutsche Bank annuncia nuove responsabilità per Roberto Parazzini: in aggiunta al ruolo di chief country officer di Deutsche Bank Italia, è stato nominato regional ceo Western Europe, ruolo che compre ...Dal 23 gennaio 2023, si ampliano le responsabilità di Roberto Parazzini in Deutsche Bank. Al ruolo di cco Italia, il manager aggiunge quello di regional ceo Western Europe ...