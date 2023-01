Rivoluzione Netflix | da marzo stop alla condivisione della password | ecco cosa succederà

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)sta per chiudere i battenti per coloro che utilizzavano lain. Non sarà più consentito di condividere lagratuitamente fuori dal nucleo familiare. Tutto ciò avverrà entro la fine dicondivisa A ottobre,aveva annunciato l’intenzione di modificare la sua politica sulladelleL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Serie TV ad ottobre 2020: la lista completa dei nuovi show La data di uscita di Stranger Things 4 è già stata “svelata”? Mindhunter 3 non verrà realizzato, le motivazioni del regista ...