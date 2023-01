RISULTATI | SIW “Giorno del Giudizio 2023” 22 01 2023

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Idello Show andato in scena lo scorso Sabato a Collesalvetti (LI) e sul Canale Youtube della SIW Martedì: SIWdelDomenica 22 Gennaio – Collesalvetti (LI) Split Or Alive Match for SIW WILDBOAR Tag Team TitleMost Wanted (Pan & Picchio) battono High Society (Alex Flash & Liam Massett) (c) w/Electra e diventano Nuovi Campioni!!! Angel Hayze batte Amara Jayde* TLC Triple Treat Match for SIW WILD TitleStryke Hellwig batte Ivan Blake (c) e Nico Inverardi e diventa Nuovo Campione!!! 30-Men Superior Rumble for #1 Contender SIW Italian TitleBong Giovanni vince la Rumble e diventa Nuovo #2 Contender No Rules Match for SIW Italian TitleMirko Mori batte Nick Wave (c) e diventa Nuovo Campione!!! *Sostituisce Swan