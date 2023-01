Riforme | Pd | ' rafforzare Parlamento | no elezione diretta presidente e premier' **

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen (Adnkronos) - "Abbiamo apprezzato l'invito al confronto e la disponibilità della ministra Casellati a considerare gli argomenti e le preoccupazioni che abbiamo avanzato. Ricostruire un rapporto di fiducia nelle istituzioni rappresentative del pluralismo, rafforzandone la capacità di governo (e l'autonomia dal potere economico e da quello culturale dei mezzi di comunicazione), è oggi – a nostro avviso - una delle principali necessità del nostro Paese". Lo dicono i parlamentari del Pd Simona Malpezzi, Debora Serracchiani, Andrea Giorgis, Peppe Provenzano, Simona Bonafè, Matteo Mauri e Dario Parrini dopo l'incontro con il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Casellati. "La democrazia può svolgere una straordinaria funzione emancipante per l'intera collettività, se non si riduce alla scelta del capo, se non mortifica o nega il ...

