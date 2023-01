(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Certamente non gli mettiamo ildi. Noi cerchiamo ilcon chiunque, ma poi andiamo avanti per il bene del Paese". Questa la risposta dell'on. Giovanni, parlamentare di Fratelli d'Italia, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, alla domanda se leandranno avanti anche nel caso l'opposizione non si sedesse al tavolo di confronto.

Il responsabile dell'organizzazione Giovannisempre con 'Libero' replica che il partito ... E questo forse non a caso avviene nel momento in cui si apre il cruciale passaggio sullea ...Sulleche riguardano fisco, burocrazia, presidenzialismo e giustizia non fornisce ulteriori ...sulla commissione di inchiesta Covid

Riforme: Donzelli (Fdi), ‘dialogo con opposizioni ma non avranno ... Il Sannio Quotidiano

Riforme: Donzelli (Fdi), 'dialogo con opposizioni ma non avranno potere di veto' OlbiaNotizie

L'Aria Che Tira, "un intervento di Mattarella..." Donzelli, le parole che spiegano tutto Il Tempo

Conte gioca sporco nella lotta alla mafia e Donzelli (Fdi) lo rimette a posto Corriere dell'Umbria

La Giornata Parlamentare del 25 gennaio 2023 Entilocali-online

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Certamente non gli mettiamo il potere di veto. Noi cerchiamo il dialogo con chiunque, ma poi andiamo avanti per il bene del Paese". Questa la risposta dell'on. Giovanni Do ...Ormai lo scontro è al calor bianco. Sulla lotta alla mafia , è Giuseppe Conte – anche con una scelta di tempo sbagliata, visto ...