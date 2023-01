Riforma equo compenso | cosa prevede

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Annamaria Villafrate - Il ddl in materia diai professionisti ha ricevuto il voto unanime della Camera, ora la parola passa al Senato.

...tra le figure di magistrato requirente e giudicante e "a rendere il processo penale piùin ... ladel sistema giudiziario non può prescindere da questo concetto per garantire ai cittadini ...E io penso" ha ribadito Leo, "che la tregua fiscale così come la abbiamo concepita debba rappresentare un ponte verso la, verso un fisco piùe più a misura d'uomo". Il direttore dell'...

Equo compenso: la proposta di legge giunta alla Camera - Podcast Altalex

La settimana di Altalex, tra messa alla prova ''allargata'', equo ... Altalex

La Camera approva l’equo compenso all’unanimità Il Sole 24 ORE

Riforma Codice dei contratti: chiesto un transitorio fino al 2024 Lavori Pubblici

Rottamazione quater, 65 mila domande in cinque giorni - ItaliaOggi.it Italia Oggi

La Camera dei deputati ha espresso un parere favorevole all'unanimità alla proposta di legge relativa all'equo compenso, che ora sarà sottoposta all'esame del Senato.In audizione in VIII Commissione OICE evidenzia le criticità del D.Lgs. di riforma del Codice dei contratti e chiede un rinvio della sua entrata in vigore ...