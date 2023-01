Ricarica elettrica mobile - Il servizio di ricarica mobile E-Gap arriva anche a Brescia

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)ildidelle batterie E-Gap: da oggi, infatti, l'invio dei furgoni elettrici della società può essere richiesto tramite la relativa app per smartphone, permettendo di ripristinare a domicilio il livello energetico degli accumulatori della propria auto. La città si aggiunge a quelle in cui la società già operava, cioè Milano, Roma, Bologna e Torino in Italia e Parigi, Madrid e Monaco di Baviera all'estero. Fondata dall'attuale presidente e azionista di riferimento Eugenio de Blasio e dal ceo Daniele Camponeschi, E-Gap ha scelto la località lombarda perché il territorio regionale è il secondo, dietro il Trentino-Alto Adige, per immatricolazioni annuali di veicoli elettrici (8.223 ...