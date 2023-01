(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Fegica e Figisc/Anisa hanno , dopo che ieri Faib Confesercenti aveva già deciso in questo senso. In una nota diffusa al termine di un nuovo incontro...

Fegica e Figisc Confcommercio hannola seconda giornata di sciopero "a favore degli automobilisti non certo del governo". Così ... non certo al Governo, revocando ilgiorno di sciopero ...ilgiorno di sciopero dei benzinai A fare la differenza, questa volta, potrebbe essere l'emendamento scritto. "Finora ce lo hanno sempre raccontato", avevano spiegato i ...

Revocato il secondo giorno di sciopero dei benzinai AGI - Agenzia Italia

Sciopero benzinai, revocato il secondo giorno: dalle 19 torna il self service, domani servizio regolare Corriere della Sera

Revocato il secondo giorno di serrata dei benzinai: i distributori riaprono stasera RaiNews

Benzinai, revocato il secondo giorno di sciopero OssolaNews.it

I benzinai dopo l’incontro al Mimit: «Revocato secondo giorno di sciopero» Corriere TV

Roma, 25 gen. (askanews) - I gestori dei carburanti hanno revocato il secondo giorno di sciopero. Lo annunciano in una nota al termine del tavolo ...*Sciopero benzinai # Nota congiunta dei Presidenti di Fegica e Figisc/Anisa #* Il secondo giorno di sciopero lo revochiamo a favore degli automobilisti, non certo per il Governo # Pur riconoscendo di ...