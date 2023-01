Resta in terapia intensiva il 14enne investito in Porta Nuova

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Bergamo. Rimangono gravi le condizioni dello studente di 14 anniin largonella mattinata di lunedì 23 gennaio: il giovane è ancora ricoverato inall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la prognosi riservata. L’incidente attorno alle 7.30 quando il ragazzo, che si stava dirigendo a scuola, ha attraversato la strada all’incrocio tra viale Papa Giovanni XXIII e via Camozzi: nello stesso momento, però, il verde è scattato anche per le auto e un autocarro, svoltando a destra, lo ha. Lo studente, residente a Locatello, è stato schiacciato dalle ruote posteriori del mezzo pesante e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: sul posto un’ambulanza, un’automedica e gli agenti del nucleo di Pronto intervento della Polizia locale che ...

... mentre la settimana precedente se ne contavano 2273 con una percentuale di positivi che... Un solo paziente positivo inintensiva. Nella settimana si sono registrati 2 decessi, entrambi ...... mentre la settimana precedente se ne contavano 2273 con una percentuale di positivi che... Un solo paziente positivo inintensiva. Nella settimana si sono registrati 2 decessi, entrambi ...

Jeremy Renner, travolto dal gatto delle nevi: resta in terapia intensiva Vanity Fair Italia

Jeremy Renner resta in condizioni critiche: Dovrà operarsi di nuovo ... Fanpage.it

Jeremy Renner degli Avengers operato, ma resta in rianimazione: condizioni critiche QUOTIDIANO NAZIONALE

Football americano: Hamlin in miglioramento, resta in terapia intensiva RaiNews

Damar Hamlin resta in terapia intensiva: gli aggiornamenti sulle sue condizioni Il Fatto Quotidiano

TREVISO - Il “custode” della palestra Mazzotti cade, batte la testa e finisce in coma. In città c’è apprensione per le condizioni di salute dell’addetto ...