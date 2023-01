(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Per attrarre investimenti esteri "nondi "A eB", ma è necessario lavorare "in maniera corale", per presentare "il sistema Paese" e non perché ciascuna Regione "chieda ...

Lo ha detto il viceministro Valentinodel ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) a margine di Selecting Italy, la due giorni di lavoro della Conferenza dellesull'...... insegnanti, dirigenti scolastici e artisti che operano in 12. Sono 2.275 i partecipanti al ... Franco Lorenzoni, Tonio De Nitto, Claudio Milani, Sotterraneo, Cristina, Chiara Bersani, ...

Regioni: Valenti (Mimit), non esistono di serie A o serie B - Cronaca Agenzia ANSA

Il ritorno alla Regione Sicilia dei fedelissimi di Cuffaro: in prima fila nella partita spoils system La Repubblica

Ausl unica, la Lega attacca "Adesso intervenga la Regione sul piano di accentramento" il Resto del Carlino

Nuoto: tris di medaglie ai regionali per le “sincronette” della Libertas ... La Voce Novara e Laghi

L'ex prefetto di Trieste Valenti: "Vicino al confine un hotspot per migranti" RaiNews

Per attrarre investimenti esteri "non esistono" Regioni di "serie A e serie B", ma è necessario lavorare "in maniera corale", per presentare "il sistema Paese" e non perché ciascuna Regione "chieda pi ...Occorre comprendere a cosa possa portare il progetto di procedere verso l’autonomia differenziata delle regioni.