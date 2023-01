Regeni | Serracchiani | ' governo si impegni di più e presto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Il ministro non ci ha soddisfatto nella risposta, non ci ha chiarito se la collaborazione che l'Egitto intende dare all'Italia riguarda anche il procedimento giudiziario e in particolare se intende fornirci gli indirizzi degli imputati egiziani cui inviare gli atti. Così la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora, commentando la risposta alla domanda che, assieme alla collega dem Lia Quartapelle, aveva posto durante il question time al ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, sulle iniziative in merito ai casie Zaki, anche alla luce del recente incontro con il Presidente egiziano al-Sisi. "E non ci ha detto cosa intende fare ilitaliano rispetto agli strumenti messi a disposizione dalla Convenzione internazionale contro la tortura. Non ...