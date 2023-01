(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Glidel Liceo Petrarca di via Rossetti, lasuperiore cheaveva frequentato a Trieste, hanno fatto un omaggio allo ricercatore ucciso in Egitto in occasione del settimo ...

...che Giulioaveva frequentato a Trieste, hanno fatto un omaggio allo ricercatore ucciso in Egitto in occasione del settimo anniversario della sua scomparsa, al Cairo. Si tratta di undi ...Giulioviene ritrovato nei pressi di una prigione dei servizi segreti egiziani. Il suo corpo,... la studentessa Noura Wahby , attraverso il suoFacebook. L'appello si trasforma subito in ...

Regeni: profilo di Giulio in cartone da studenti sua scuola Euronews Italiano

Giulio Regeni: la ferita è ancora aperta Collettiva.it

Sette anni senza Giulio Regeni. Crosetto: 'Egitto collaborerà ... Agenzia ANSA

Regeni, la mamma e la torta gialla per gli auguri di "non compleanno": "Verità per Giulio" la Repubblica

Il tempo dei ricordi La Riviera

Gli studenti del Liceo Petrarca di via Rossetti, la scuola superiore che Giulio Regeni aveva frequentato a Trieste, hanno fatto un omaggio allo ricercatore ucciso in Egitto in occasione del settimo an ...TRIESTE, 24 GEN - Sul caso Regeni "nessun tentennamento": lo dice all'ANSA il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della Conferenza sui Balcani in corso a Trieste. "Continuiamo a lavorare p ...