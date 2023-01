Reddito di Cittadinanza | e’ boom di domande in Campania

Leggi su anteprima24

Ancora variazioni per ildi, una misura che sta subendo modifiche nel corso del tempo. Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si parla di abrogazione dal primo gennaio del 2024 con la cifra che sarà risparmiata che andrà a finire nel Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva. Non solo. Ci saranno diversi step da affrontare. In primis, dal primo gennaio al 31 dicembre la misura sarà riconosciuta per sole sette mensilità ad eccezione di quelle famiglie nelle quali sono presenti persone con disabilità, minorenni o con almeno 60 anni di eta'. Inoltre, se non ci sarà frequenza al programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario delperdera' il diritto alla prestazione. Diventa, quindi, importanti questi corsi con obbligo di frequenza ...