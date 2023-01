Raid contro una chiesa a San Giorgio a Cremano | danni alle telecamere

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Na) –aidella parrocchia di Santa Maria del Carmine al Pittore in via Togliatti a San(Napoli). La scorsa notte, sconosciuti si sono introdotti nelladopo aver danneggiato una finestra e, una volta all’interno, hanno rovistato nei cassetti e sugli scaffali mettendo tutto a soqquadro. Danneggiato anche l’impianto di videosorveglianza della. L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri della locale Stazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

