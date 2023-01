Quintana non smette ma rilancia | ' Sono onesto | continuerò a lottare e correre'

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Per giorni le voci su un suo ritiro erano insistenti. Senza squadra dopo tre anni alla francese Arkea, Nairooggi ha convocato una conferenza stampa dalla quale in molti si aspettavano l'...

Senza squadra dopo tre anni alla francese Arkea, Nairooggi ha convocato una conferenza ... Negli ultimi dieci anni di carriera mi sono sottoposto a oltre 260 controlli antidoping eho ...ha poi ribadito la propria posizione: 'mi arrendo e voglio andare avanti . Finché mente e corpo me lo permetteranno, lotterò e continuerò a correre '.

Per giorni le voci su un suo ritiro erano insistenti. Senza squadra dopo tre anni alla francese Arkea, Nairo Quintana oggi ha convocato una conferenza stampa dalla quale in molti si aspettavano ...C’era tanta attesa per la conferenza stampa indetta oggi da Nairo Quintana. Il colombiano, positivo al Tramadol durante l’ultima edizione del Tour de France, non ha rinnovato il contratto con il Team ...