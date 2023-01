(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Pensata per non disturbarci, lapuò disattivare le notifiche e inviare una risposta automatica quando riceviamo un messaggio diretto ma non siamo disponibili

Di recente il social ha lanciato anche la sua, per silenziare le notifiche e concentrarsi sul proprio lavoro.Instagram ha presentato la, la " modalità silenziosa " per consentire alle persone di avere un maggiore controllo sul proprio tempo , mettendo in pausa il social e chiedendogli di " non disturbare ". La modalità ...

«Quiet mode», la nuova funzione che mette il «silenzioso» su Instagram Vanity Fair Italia

Instagram attiva la Quiet Mode iGizmo.it

Quiet mode, nuova funzionalità per prendersi una pausa da Instagram IgersItalia

Come creare un Remix su Instagram PcProfessionale.it

Oscar 2023, la carica dei soliti noti. Per l’Italia il corto di Alice Rohrwacher L'Espresso

La nuova Quiet Mode di Instagram permette di stabilire orari in cui non si vuole essere disturbati dalla piattaforma.Instagram lancia lo strumento Crea per il feed, per creare post di solo testo e pubblicarli nel nostro profilo: ecco come funziona ...