Quartieri Spagnoli | un’iniziativa benefica per restaurare la Croce di Cariati

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl cuore deiperladispezzata dal maltempo: l’iniziativa. All’interno della tabaccheria è stato attaccato il volantino e sul bancone posizionato un salvadanaio con sopra un avviso ben visibile. Così, chiunque vi entra, può lasciare un’offerta a piacere e contribuire all’iniziativaorganizzata da Massimiliano Nota insieme a padre Mario della parrocchia della Concordia. Nota, molto conosciuto in zona perché ha già organizzato in passato diversi eventi legati alla promozione dei, ha deciso di lanciare una raccolta fondi. Il motivo?e reinstallare ladi, ...

La scorsa settimana la tempesta che si è abbattuta su Napoli ha spezzato la Croce di Cariati. Il monumento, sito nel cuore di Montecalvario ai, fu eretto nel 1836 a protezione dal colera. In questi giorni Massimiliano Nota, tabaccaio molto conosciuto in zona, ha organizzato un'iniziativa benefica insieme alla parrocchia ...Ultime notizie Napoli - Si trova a Napoli in questi giorni, il bomber storico azzurro Antonio Careca . Ed è stato a pranzo dalla celebre trattoria 'da Nennella' aia Napoli. Subito divertimento, cori e "rete di palloni" per celebrare la presenza dell'ex attaccante. "Carè, carè, carè, tira la bomba, tira la bomba!" , l'immancabile coro partito ...

Quartieri Spagnoli tagliati 87 paletti abusivi La Repubblica

Nel mirino parcheggi irregolari delimitati da paletti e le fioriere ai Quartieri Spagnoli: ilmattino.it

Blitz nei Quartieri Spagnoli, carri attrezzi in azione e rimozione di paletti abusivi NapoliToday

Quartieri Spagnoli invasi da paletti e fioriere per il posto auto abusivo: rimossi 500 in pochi mesi Fanpage.it

Quartieri Spagnoli: rimossi paletti e fioriere abusivi. Portate via anche le auto Vesuvio Live

La scorsa settimana la tempesta che si è abbattuta su Napoli ha spezzato la Croce di Cariati. Il monumento, sito nel cuore di Montecalvario ai Quartieri Spagnoli, fu eretto nel 1836 ...Il maltempo l’ha spezzata, la solidarietà del quartiere proverà a farla risorgere. Protagonista la Croce di Cariati, abbattuta la scorsa settimana dal temporale che ha colpito Napoli, sita nel cuore d ...