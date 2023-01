Quanto sta accadendo a Libero e Virgilio potrebbe cambiare il mercato delle mail

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) I comunicati si inseguono, Italiaonline cerca di rassicurare i clienti ma il disservizio che, dalla notte del 23 gennaio, interessa i clienti con eancora non si è risolto. A memoria non si ricorda un problema tanto prolungato con protagonista un’azienda così importante. Dietro al servizio di posta elettronica, c’è un intero ecosistema che nel solo segmento consumer raggiunge ogni mese 27,2 milioni di utenti unici di cui 22,3 milioni da mobile. Numeri enormi per ilitaliano. Merito di questo successo sono anche gli storici utentiche dovrebbero superare i 9 milioni stando agli ultimi dati. Sono tantissimi, infatti, gli italiani che hanno aperto un account con i due noti brand che hanno vissuto ...

Almeno nove milioni di italiani da giorni non riescono ad accedere ai loro indirizzi di posta elettronica. L'azienda è al lavoro, ma ancora non ha risolto il problema.