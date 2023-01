Quando arriva il pagamento della pensione di febbraio 2023? Data e calendario

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) A partire dalla giornata del 1°inizieranno i pagamenti delle pensioni, ma i tanto agognati aumenti non arriveranno per tutti, molti pensionati dovranno attendere presumibilmente il mese di marzo. L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha mantenuto invariate le regole per la rivalutazione degli assegni inferiori a 2.101,52 euro: l’adeguamento sarà pari al 100% del tasso, vale a dire 7,3%. Gli importi per le pensioni diL’importodiin alcuni casi potrebbe essere addirittura inferiore, ma ci sono ragioni fiscali che spiegheremo. In più c’è anche la questione dell’anticipoperequazione. Ecco tutto quello che bisogna sapere sugli assegni pensionistici del secondo mese dell’anno. L’Inps ha fatto sapere che erogherà ...