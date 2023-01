Qualcomm | 250 milioni di auto connesse in tutto il mondo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sicuramente il mercato sta virando verso una normalizzazione della catena produttiva anche per i semiconduttori. Per quanto ci riguarda, in qualche modo la fase più critica che derivava dal post-Covid così come da altre situazioni di crisi macroeconomiche in questo momento è sotto controllo. Noi riforniamo produttori deldegli smartphone e dei device mobili, ma anche dimotive, siamo riusciti nell'ultima parte del 2022 e nel 2023 a immaginare una normalizzazione”. In un'intervista all'Italpress, Fabio Iaione, Country Manager di, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le ultime novità legate alla multinazionale statunitense leader mondiale nel mercato della produzione di semiconduttori, sopratper quanto riguarda la telefonia mobile: “Siamo tra i maggiori ...