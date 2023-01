Qatargate | domani figlia e moglie Panzeri libere

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Milano, 25 gen. (Adnkronos) - E' arrivata dal Belgio la richiesta ufficiale di rinuncia alla consegna eSilviae Maria Dolores Colleoni, rispettivamentedell'ex eurodeputato Pier Antonio, arrestati nell'inchiesta, torneranno. Secondo quanto emerge, la corte d'appello di Brescia si pronuncerà con un provvedimento di "non luogo a provvedere" e per le due donne sarà la fine dei domiciliari, scattati lo scorso 10 dicembre. Sempre, a Milano, proseguirà il lavoro del giudice istruttore Miche Claise e del procuratore federale Raphael Malagnini che stanno effettuando copia dei documenti sequestrati.

