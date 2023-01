Qatar-gate | Panzeri vuota il sacco | pronto a fare i nomi Patto per salvare moglie-figlia Trema il Parlamento Ue

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Lo scandalo delcontinua a tenere banco. Il principale indagato nell'inchiesta che ha travolto ileuropeo adesso èa collaborare seriamente con i pm belgi: Antoniopotrebbealtriin cambio della mancata consegna dialla procura di Bruxelles. Le due donne resteranno agli arresti domiciliari in Italia. È la svolta - si legge sul Corriere della Sera - legata all’accordo con la magistratura belga per cui l'ex eurodeputato si è impegnato a collaborare con la giustizia rivelando tutto ciò che sa sulle "manovre a suon di mazzette in contanti" die Marocco per influenzare la politica deleuropeo. Con il pentimento, oltre ad un ...