Pyongyang in lockdown per il Covid

Covid: la Corea del Nord ordina il lockdown per “malattia respiratoria” MeteoWeb

Corea dal Nord: Pyongyang in lockdown, ordina ai cittadini di rientrare a casa La Stampa

Covid in Corea del Nord: Kim Jong-un ordina il lockdown, ma non rinuncia ai lanci missilistici RaiNews

Quasi due milioni di contagi in Corea del Nord, ma Kim Jong-un pensa al settimo test nucleare RaiNews

Nord Corea: sei morti per "febbre" e decine di migliaia di casi dopo il primo contagio di Covid RaiNews

North Korea has ordered a five-day lockdown in the capital over "respiratory illness", a report said Wednesday, in what appears to be the first city-wide restrictions since Pyongyang declared victory ...