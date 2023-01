Punti Fidaty di Esselunga per le famiglie italiane in difficoltà | polemica sulla raccolta del movimento neofascista a Milano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Bran.co, emanazione di Lealtà Azione, chiede ai clienti della catena di supermercati di donare i lorofedeltà per aiutare "solo gli italiani". Memoria Antifascista: "Inaccettabile". L'azienda: "Iniziativa non riconducibile a noi"

Una raccolta benefica didell'Esselunga, simile a quelle che vengono periodicamente organizzate online dai più disparati enti, ma con una particolarità: gli aiuti saranno destinati solo alle famiglie italiane. ...Anche in questo caso, come già accaduto in passato il gruppo neonazista promuove una donazione, stavolta sotto forma di cessionecard , per alcuni progetti di aiuto alle famiglie 'solo' ...

"Punti Fidaty di Esselunga per le famiglie italiane in difficoltà": polemica sulla raccolta del movimento neo… La Repubblica

"I punti Fidaty dell'Esselunga per i neo nazisti di Lealtà Azione" MilanoToday.it

Bran.co, emanazione di Lealtà Azione, chiede ai clienti della catena di supermercati di donare i loro punti fedeltà per aiutare "solo gli ...Esselunga è finita al centro di una polemica per una collaborazione con l'associazione Bran.co, vicina a Lealtà Azione. A far scoppiare il caso è Memoria antifascista con una nota: "Apprendiamo dalle ...