Psichiatri | boom di psicofarmaci per lo sballo tra adolescenti

Da qui la necessità, avvertono, di avviare campagne di sensibilizzazione e informazione e di azioni educazionali, anche con il coinvolgimento delle istituzioni: dalla scuola alla classe medica, dai ...... e che fanno tanto discutere gli esperti L'appello deglicontro i farmaci che bloccano ...dei farmaci che bloccano la pubertà Le controindicazioni dei farmaci che bloccano la pubertàdi ...

Psichiatri, boom psicofarmaci per lo sballo tra adolescenti - Salute ... Agenzia ANSA

Psichiatri, boom psicofarmaci per lo sballo tra adolescenti Alto Adige

Boom di accessi a Psichiatria: quasi 800 casi in più La Provincia di Cremona e Crema

Pesa l'onda lunga del Covid. Boom di disturbi psichiatrici ilgazzettino.it

Empoli, pediatria piena e boom di accessi."Indirizziamo verso altri ospedali" LA NAZIONE

Preoccupa l'uso di psicofarmaci a scopo "ricreativo" tra gli adolescenti, un nuovo fenomeno di dipendenza in costante crescita e che riguarderebbe un giovane su 10. L'allerta arriva dal XXIV Congresso ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...