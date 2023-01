PSG | interesse dalla Premier per Navas

Ma l'offerta delnon c'è: il club francese ha tutto l'di aspettare giugno. 'Il problema è che, fino a questo momento, ilnon ha lanciato segnali concreti sul tema, preferendo una ...Il Nottingham Forest , ha manifestato unconcreto per il centrocampista, resta solo da ... Non solo cessioni per la Roma, idea suggestiva per la difesa, Nacho Fernandez del. Passando dall'...

PSG, interesse per Cherki: si cerca il post Sarabia Footballnews24.it

Il Psg temporeggia, l'Inter rischia di non riuscire a vendere Skriniar a ... IlNapolista

Sky – Skriniar, il PSG non affonderà il colpo. L’Inter ha diversi nomi in ballo fcinter1908

Cresce la fiducia per Skriniar in casa PSG: tentativo già per gennaio 90min IT

Roma, i Friedkin valutano il futuro: interesse dell'ex PSG Barrack numero-diez.com

Il club nerazzurro non ha ricevuto offerte per gennaio per lo slovacco che è destinato a restare fino a giugno senza rinnovo ...Il PSG sarebbe interessato all'attaccante Rayan Cherki del Lione per sostituire Pablo Sarabia già in questa sessione di calciomercato ...