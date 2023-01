“Prospettive sul Futuro di Nicolò Zaniolo | Scenari Possibili”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Uno scontro epico ROMA – La Roma è in attesa di una decisione che definirà ildi, ma al tempo stesso deve anche ideare una strategia qualora il giovane attaccante dovesse rimanere nella capitale. Le parole di Mourinho sono state la prima doccia gelata per, che sognava di lasciare la capitale per una nuova avventura. Ma se da una parte il primo febbraio l’attaccante sarebbe inevitabilmente deluso, dall’altra il ragazzo sa di avere un allenatore comunque disposto a recuperarlo per impiegarlo in campo fino alla fine della stagione. La preoccupazione principale di Mourinho è l’atteggiamento di: «Il mio rapporto con lui è stato sempre buono. Poi non puoi convocare chi non ha la testa qui, non era capace di aiutare la squadra. Non serve recuperare il rapporto, non c’è ...