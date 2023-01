“Profeti” e quelle donne partite per unirsi all’Isis di cui l’Occidente si è dimenticato

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tra i tanti meriti difilm di Alessio Cremonini in sala dal 26 gennaio 2023, c’è quello di poter riaccendere l’attenzione nei confronti delle migliaia diche negli anni sonodalperin Siria e in Iraq: mogli, madri, figlie che hanno deciso di lasciare Londra, Parigi, Roma, New York per vivere e spesso combattere nell’auto-proclamato Califfato. Dopo aver affrontato da vicino la morte in carcere di Stefano Cucchi, in Sulla mia pelle, Cremonini racconta stavolta l’incontro-scontro, ambientato nella Siria del 2015, tra due, una giornalista italiana e una giovane londinese, di fede islamica, che, sposato un mujahidin (per la Treccani “si definiscono così i membri della guerriglia islamica radicale attivi in molti ...