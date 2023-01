Processo Brozovic-Wanda-Icardi vs Corona | Maurito non si presenta in aula

L'assenza dell'argentino, se confermata, comporterà la remissione della sua querela, quindi ilprocederà soltanto per Wanda Nara enei confronti di Corona. Quest'ultimo nella ...Continua ilper diffamazione contro Fabrizio Corona per il presunto flirt trae Wanda Nara. Nell'udienza di oggi, si sarebbero dovuti presentare per testimoniare Ivan Perisic e Mauro Icardi. L'...

Continua il processo contro l'ex re dei paparazzi querelato per aver scritto di un presunto tradimento della moglie dell'argentino con il croato ...A Milano si sta tenendo il processo che vede coinvolto l'ex re dei paparazzi accusato di aver pubblicato notizie false su un presunto tradimento ai danni dell'argentino ...