PRIMAVERA 2 | 15^ GIORNATA | LAZIO-PERUGIA 4-0

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Formello (Roma), sabato 21 gennaio 2023 – ore 14:30 – campo “Mirco Fersini” – 15^Campionato2 Girone B: Magro, Floriani Mussolini (29? st Cesari), Petta, Di Tommaso (41? st Rossi), Dutu, Ruggeri, Balde (29? st Bigonzoni), Rossi, Crespi (36? st Cogo), Bertini, Napolitano (36? st Colistra). A disp.: Martinelli, Renzetti, Bedini, Coulibaly, Milani, Brasili. All.: Stefano Sanderra.: Ajradinoski, Baldi, Souare, Giunti, Corsini, Cicioni, Seghetti (25? st Ebnoutalib), Patrignani, Sulejmani (16? st Ronchi), Onishchenko, Dalla Valle. A disp.: Pietroluongo, Viti, Diallo, Polizzi, Prisco, Tsoy, Romagnoli. All.: Alessandro Formisano. ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Palla – Chillemi) RETI: 7? pt Napolitano, 42? pt Di Tommaso, 24? st Bertini, 35? st Ruggeri NOTE: al 28? pt Ajradinoski ...

